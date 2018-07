Raio mata um e fere quatro no litoral sul da BA O analista de recursos humanos mineiro Carmo Moreira de Miranda morreu e quatro pessoas ficaram feridas depois de serem atingidas hoje por um raio no município baiano de Prado, 805 quilômetros ao sul de Salvador. Os cinco tentavam se proteger de uma pancada de chuva em uma barraca de praia da cidade, quando um raio caiu no local. A descarga elétrica abriu um buraco no telhado da construção e atingiu Miranda, que morreu na hora. O analista, de 49 anos, passava férias no balneário com a família. O corpo da vítima foi transferido para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, também no litoral sul baiano, de onde será levado pelos parentes para Belo Horizonte. Dois homens continuam internados por causa do acidente.