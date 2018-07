Raio X mostra que médico 'esqueceu' faca em paciente A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá (MG) investiga os motivos que levaram um médico a deixar uma faca dentro do peito do paciente Claudinei Geraldo da Silva, de 25 anos. O paciente diz que quando está caminhando chega a sentir o objeto, detectado em raio X, movendo-se. Ele foi esfaqueado no fim de novembro, durante uma tentativa de assalto, e medicado em uma unidade do Pronto Atendimento Municipal (PAM).