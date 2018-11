Raios atingem Bangladesh e matam 40 pessoas

O número de mortes foi o maior já registrados para um único dia para vítimas de raios. A maioria estava colhendo arroz ou pescando, no momento em que foram atingidas. Dez morreram no distrito de Chapainawabganj, no noroeste do país.

Tempestades elétricas no período que antecipa a temporada de monções, com início em maio ou junho, são frequentemente responsáveis por mortes e danos às plantações locais.

(Reportagem de Serajul Islam Quadir)