Raios matam vacas em fazendas de MG e GO

Segundo o dono da propriedade, essa foi a primeira vez que um acidente deste tipo ocorre no local. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 15 mil. A descarga elétrica foi registrada durante um temporal que atingiu toda a região.

Mortes de gado dessa maneira têm aumentado no Brasil, que conta com a maior incidência de raios do mundo. No mês passado, em Minaçu (GO), um raio atingiu a Fazenda Recreio. O resultado foram 36 vacas mortas.

Também em Goiás, na cidade de Rio Verde, quatro meses atrás, um raio matou 24 cabeças de gado em uma fazenda. O proprietário disse que escutou um grande estrondo durante um temporal e quando a chuva parou foi ao pasto e se deparou com os animais mortos. O prejuízo nesse caso passou dos R$ 30 mil.