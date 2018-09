Rallye ajuda Casino a elevar fatia no Pão de Açúcar a quase 46% O Casino aumentou sua participação no Grupo Pão de Açúcar depois que a controladora do grupo francês, Rallye, adquiriu 3,3 milhões de ações preferenciais da maior varejista brasileira, com opção para compra de outros 4 milhões de papéis, no mês passado.