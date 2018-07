Ramos-Horta buscará 2o mandato como presidente do Timor Leste

Ramos-Horta, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 2008, dividiu o prêmio Nobel da Paz em 1996 com o bispo timorense Carlos Filipe Ximenes Belo por trabalhar por uma solução pacífica a um longo conflito com a Indonésia - que por fim resultou na independência do país em 2002.

"Meu coração me diz que, se eu sair e não concorrer de novo, as pessoas acharão que estou fugindo da minha obrigação. Portanto, hoje decidi que disputarei a eleição presidencial para o período de 2012-2017", disse ele a simpatizantes em uma igreja da capital, Dili.

Mais de 9 mil simpatizantes assinaram uma petição pedindo que Ramos-Horta concorra na eleição de 17 de março ao posto de presidente, que é em grande parte simbólico em um sistema no qual o primeiro-ministro é o chefe do governo.

Entre os outros candidatos que anunciaram que participarão da disputa estão o ex-chefe do Exército Taur Matan Ruak; o presidente do Parlamento, Fernando Lasama de Araújo; e Francisco Guterres, do partido Fretilin, que tem cerca de 30 por cento dos assentos do Parlamento.

A eleição para primeiro-ministro deve ocorrer no meio do ano. O primeiro-ministro Xanana Gusmão, ex-líder guerrilheiro, não disse se concorrerá.