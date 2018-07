Ramos-Horta enfrenta desafio para reeleição no Timor Leste O presidente do Timor Leste, José Ramos Horta, ganhador do Nobel da Paz, enfrenta uma acirrada disputa para conseguir um novo mandato na eleição de sábado, na qual concorrem 11 candidatos, dos quais vários tiveram participação ativa no processo de independência.