Ramos-Horta pode renunciar no Timor por cargo na ONU

O presidente do Timor Leste, José Ramos-Horta, disse que está considerando a possibilidade de assumir o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, mas preocupa-se em como a sua renúncia afetará o país. Horta, detentor do Prêmio Nobel da Paz de 1996, sugeriu que vai decidir nas próximas 24 horas se apresenta seu nome para o posto. O líder timorense disse temer que eleições antecipadas possam desestabilizar o frágil processo de paz construído nos últimos meses. O presidente, cujo mandato terminaria em 2012, sobreviveu por pouco a uma tentativa de assassinato em fevereiro. Instabilidade A correspondente da BBC na capital timorense, Dili, Lucy Williamson, disse que a possível saída de Ramos Horta da Presidência poderia levar a grandes mudanças no cenário político do país, com uma convocação de eleições em 90 dias. Falando aos jornalistas depois de uma reunião com o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, o presidente timorense disse que só se apresentará para o cargo nas Nações Unidas se tiver 100% de certeza de que obterá a posição. No momento, ele não é nem mesmo um candidato para o posto, mas disse que já conta com o apoio de vários países, inclusive de Estados Unidos, Austrália e Portugal. O Timor Leste enfrentou ondas de violência e instabilidade desde que conquistou sua independência da Indonésia há seis anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.