Rampa de camarote desaba em festival de Maceió

O desabamento aconteceu por volta da meia-noite, no início do show do Kid Abelha, devido a excesso de peso causado pela subida de várias pessoas ao mesmo tempo por causa de uma forte chuva que atingiu a cidade na noite de ontem, de acordo com a assessoria de imprensa.

O camarote foi interditado e as apresentações continuaram normalmente. CPM 22, Pitty e Diogo Nogueira faziam parte da programação. A equipe que produziu o Maceió Music Festival deve se reunir no início da tarde de hoje para resolver quais serão as providências tomadas sobre o acontecimento e uma nota oficial sobre o ocorrido deve ser divulgada.