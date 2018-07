Randon mais que dobra receita líquida em janeiro A fabricante de implementos rodoviários e autopeças Randon registrou em janeiro receita líquida de 300,3 milhões de reais, mais que o dobro do mesmo período do ano anterior, sinalizando uma retomada do mercado de caminhões no Brasil, após forte queda em 2012, informou a empresa nesta quarta-feira.