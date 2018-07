Ranking do nelore está na reta final

O Ranking Nacional de Nelore entra na reta final. A última etapa do calendário 2006/2007, que será realizada durante a Expoinel, em Uberaba (MG), começa no dia 20. Os criadores já estão se preparando para a competição nacional, que é obrigatória e fecha o ranking. As inscrições podem ser feitas até o dia 12. A gerente de Produto da Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), Daniella Sanches Rapello, destaca que o ranking tornou-se a principal ferramenta de valorização no mercado dos animais de elite. Conforme Daniella, que também é responsável pelo ranking, algumas categorias estão muito disputadas. ''''Só saberemos os campeões na Expoinel. A disputa será grande'''', prevê. Ser o medalha de ouro dentro do ranking significa ser o melhor da raça. Ficar entre os melhores também significa reconhecimento e valorização dos animais. ''''Alguns já chegaram a R$ 2 milhões. Por isso cada vez mais o ranking tem se tornado importante no mercado do nelore'''', destaca. Para as empresas de tecnologia de reprodução, as competições são fontes de informação e formam o currículo dos animais da raça. O gerente de Corte Zebu da Central Lagoa, Ricardo Abreu, diz que o desempenho em pista do reprodutor jovem prova dois pontos fundamentais. ''''Primeiro, comprova o pai como grande reprodutor. E também consolida as características de padrão racial e econômico de carcaça.'''' Outro ponto importante é a democratização da genética. ''''É nas exposições que conhecemos e temos acesso a esses animais destacados.'''' CREDIBILIDADE Para o pecuarista paulista Antônio José Junqueira Vilela, que foi três vezes campeão como melhor criador e melhor expositor, vencer o ranking significa que o criador está fazendo o trabalho certo. ''''Mudou muito depois que entrei para o ranking. Além de valorizar o plantel, melhorou a comercialização. O criador ganha credibilidade'''', acredita. E mesmo quem está começando já sente os efeitos positivos da competição. Há apenas três anos no mercado de criação de animais, o pecuarista Norival Bonamichi, da Nelore Ouro Fino, tem este ano quatro animais entre os melhores do ranking - Jupiá da Guadalupe, Poderoso Ouro fino, Peroba Ouro Fino e Munique Ouro Fino. ''''É uma motivação estar entre os melhores. E quando a gente tem um animal campeão numa grande exposição é evidente que ele valoriza. Com certeza a marca Ouro Fino se valorizou muito.'''' Segundo Bonamichi, a Nelore Ouro Fino fechará este ano com a participação em 20 feiras e exposições em todo o Brasil. E o projeto para o próximo calendário competitivo é ampliar a participação. ''''Estamos programando pelo menos 25 grandes feiras de nelore do País. Temos pelo menos mais 40 animais com potencial de pista para estrear no próximo calendário.''''