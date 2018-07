Ranking latino põe 3 universidades do País entre as top 10 Mais uma vez o Brasil lidera o ranking das melhores universidades latino-americanas da empresa britânica QS. USP, Unicamp e UFRJ estão entre as top 10 - ocupam a primeira, a terceira e a oitava, respectivamente. Das dez melhores do País, cinco ficam em São Paulo. Para Fernando Costa, reitor da Unicamp, o desempenho reflete a internacionalização promovida nos últimos anos. "O reconhecimento nos mostra que a busca por profissionais estrangeiros é o caminho a ser seguido", diz. Segundo o reitor, entre 10% e 15% dos docentes atuais não são brasileiros.