Ranking tem 7 universidades brasileiras O Brasil emplacou 7 universidades entre as 200 mais bem colocadas do mundo no ranking da Webometrics, que mede a visibilidade das instituições nos principais mecanismos de busca da internet. A USP saltou da 43.ª para a 20.ª posição. Na edição de julho de 2011, eram 4 brasileiras entre as 200 primeiras (USP, UFRGS, Unicamp e UFRJ). A lista de janeiro de 2012 ganhou UFSC, UnB e Unesp - esta ultrapassando os catarinenses e chegando ao 122.º lugar.