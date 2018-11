Ranking verde de São Paulo tem 143 municípios

Um total de 143 municípios do Estado receberam ontem o certificado do projeto Município Verde Azul e foram reconhecidos pelo exemplo na área ambiental.

O número equivale a 22% dos municípios paulistas. Passaram por avaliação 614 dos 645 municípios.

Para obter o certificado, o município tinha de alcançar uma média acima de 80, numa avaliação que varia de 0 a 100. A nota levou em conta, por exemplo, o tratamento de esgoto, a redução de lixo, a arborização urbana, a recuperação da mata ciliar e a poluição do ar.

De 2008 a 2010, os projetos de proteção e reflorestamentos das matas ciliares subiram de 280 para 488 e os programas de inspeção de fumaça preta saltaram de 111 para 407

O ranking completo pode ser visto na internet: ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/munCert2010.PDF.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Floresta "mumificada" ajuda pesquisadores

Uma floresta "mumificada" recém-descoberta numa remota ilha no Ártico canadense, onde hoje não crescem árvores, está fornecendo a pesquisadores uma pista sobre como as plantas reagem a mudanças climáticas ancestrais. Esse conhecimento é estratégico, pois os cientistas começam a desvendar os impactos do aquecimento global na região. A floresta contém videiras, abetos e pinheiros secos. O pesquisador Joel Barker, da Universidade do Estado de Ohio, a descobriu sem querer enquanto acampava em 2009. O local foi soterrado por uma avalanche entre 2 milhões e 8 milhões de anos atrás.

ARAUCÁRIAS

Parque tem plano de manejo aprovado

O Parque Nacional das Araucárias, em Santa Catarina, teve seu plano de manejo aprovado pelo governo federal. A unidade de conservação tem 12,8 mil hectares e foi criada em 2005. O plano de manejo contém o diagnóstico realizado na área do parque, que envolveu o levantamento de flora e fauna, contexto socioeconômico da região e potencial turístico, além de informações sobre clima, solos e hidrografia. O plano foi elaborado pela Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi).