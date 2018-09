Rapaz armado vai a faculdade atrás de namorada no PR Um rapaz de 24 anos, armado com um revólver calibre 38, invadiu a Faculdade Uningá, em Maringá, no noroeste do Paraná, na noite de ontem, e fez cinco disparos em direção a um aluno do curso de Fisioterapia, de 27 anos. O estudante não foi atingido pelos tiros, mas teve cortes na cabeça por ter sido golpeado com a coronha do revólver. O agressor tentou sair levando a ex-namorada, também estudante do mesmo curso, como refém, mas, durante briga com um segurança e alunos que se aglomeraram no corredor, ela se desvencilhou. O rapaz conseguiu chegar ao carro que havia deixado no estacionamento e estava foragido até o início desta tarde.