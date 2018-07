Rapaz de 17 anos mata vítima e filma crime no celular

O crime só foi descoberto porque o menor foi parado numa blitz de rotina, de madrugada, na região central da cidade. Ele estava com uma arma e foi levado para a Delegacia de Polícia. Quando examinavam os pertences do acusado, os policiais se surpreenderam com as imagens gravadas no celular.

Elas mostram o menor fazendo pose ao lado do corpo e exibindo o revólver calibre 22 que teria sido usado no crime. Além da arma, os policiais apreenderam vários projéteis, alguns deles já usados. Ouvido na presença da mãe e de um advogado, o rapaz confessou o crime.

De acordo com o delegado seccional de Sorocaba, André Moron, o menor integra uma facção criminosa que age nos presídios e era incumbido de cobrar dívidas de drogas. Ao saber que a vítima estava usando drogas na pedreira, que fica no meio de um matagal, ele foi até o local e a executou com vários tiros. Depois jogou o corpo numa grande cava existente no local. Policiais e bombeiros vasculhavam a área, de difícil acesso, na tentativa de encontrar o cadáver.

Moron disse que o rapaz não demonstrou arrependimento. "Ele se deu ao luxo de gravar as imagens para mostrar aos amigos como prova de coragem e para se gabar do crime." O acusado permanecia detido numa cela destinada a menores na cadeia de Salto.