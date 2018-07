Rapaz dirige na contramão na rodovia dos Imigrantes-SP Sem habilitação, um jovem de 22 anos dirigiu pela contramão na Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no início da madrugada de hoje. A Ecovias, empresa responsável pela estrada, informou que o rapaz não provocou nenhum acidente.