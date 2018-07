Rapaz é baleado ao reagir a assalto nos Jardins, em SP Um rapaz de 21 anos foi baleado no peito ontem à noite, ao reagir a um assalto na Rua José Maria Lisboa, nos Jardins, bairro nobre no centro de São Paulo. O rapaz, segundo testemunhas, teria sido abordado por um assaltante no momento em que entrava em um Gol preto. Ao reagir, a vítima foi baleada pelo bandido e socorrida por policiais militares da 3ª Companhia do 7º Batalhão.