Rapaz é condenado por publicar fotos de ex-namorada

A autora da ação manteve relacionamento íntimo com o rapaz durante aproximadamente três anos. Após a separação, o empresário, inconformado com o término do relacionamento, passou a denegrir a imagem da ex-namorada, fazendo comentários pejorativos junto a seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Ele também encaminhou, por e-mail, várias fotografias íntimas dela a conhecidos e publicou as imagens em diversos sites nacionais e internacionais de conteúdo pornográfico.