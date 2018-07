Rapaz é encontrado morto dentro de veículo em SP Um rapaz, de aproximadamente 25 anos, branco, com uma tatuagem de dragão no braço direito, trajando camisa e bermuda azuis e calçando tênis, foi encontrado morto, por volta das 23h de ontem, com sinais de enforcamento, no banco traseiro de um Celta, de Londrina (PR), no acostamento de uma das pistas da Rodovia Fernão Dias, no km 80, no Jaçanã, zona norte da capital paulista.