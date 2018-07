Rapaz é morto com 12 tiros em Guarulhos

Um jovem, identificado como Jefferson Silva de Queiroz, de 23 anos, foi morto a tiros, por volta das 20h desta segunda-feira (12), na altura do nº 16 da Rua Remanso, no bairro Bonsucesso, em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo.

Ele e um amigo, testemunha do caso, caminhavam pela rua quando ouviram os tiros. Ao olhar para trás, o colega de Jefferson viu dois homens, um vestindo uma blusa vinho com capuz e outro trajando uma blusa branca. Jefferson foi atingido por vários tiros, pelo menos 12. Já o colega dele conseguiu correr e, ileso, acionou policiais militares do 31º Batalhão. Ao chegarem no local, os PMs encontraram a vítima já morta. Próximo ao corpo havia cápsulas de pistolas calibres 380 e 9mm.

Segundo o que a polícia apurou, Queiroz teria se envolvido em uma briga em um bar durante a tarde e foi ameaçado de morte. Não se sabe ainda se os dois atiradores são os mesmos que ameaçaram o rapaz. O irmão de Jefferson afirmou que Silva ultimamente andava afastado da família e que já foi levado pela polícia várias vezes para a delegacia. O homicídio foi registrado no 7º Distrito Policial, do bairro São João, pelo delegado Danilo Amâncio Lemos.

Ônibus

Vândalos atearam fogo em um ônibus de turismo na madrugada desta terça-feira em Guarulhos, na Grande São Paulo. O coletivo estava parado na Rua Monte Carlo, no Jardim Divinolândia, quando alguém, ao passar pelo local, jogou um objeto em chamas na traseira do veículo, próximo ao banheiro. Os próprios moradores apagaram as chamas. Não havia pessoas dentro do veículo. Não houve feridos.