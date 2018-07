Rapaz é morto em frente à casa da namorada em SP

Segundo a PM, a vítima estaria na frente da casa da namorada, quando foi abordado por dois bandidos, que queriam a moto do rapaz. Como o veículo não estava ligado, os assaltantes teriam atirado contra o proprietário. Os criminosos então fugiram levando o automóvel da namorada da vítima. Socorrido no pronto-socorro do Hospital Alvarenga, ele não resistiu aos ferimentos.

Na altura do número 166 da Avenida Piraporinha, os criminosos foram localizados por policiais militares. Houve troca de tiros, e um dos suspeitos foi atingido. Encaminhado para o Hospital Municipal de Diadema, morreu após dar entrada na unidade de saúde. O segundo assaltante foi preso. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).