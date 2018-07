Rapaz é preso com armas e 50 quilos de cocaína em SP Cerca de 50 quilos de cocaína e três armas - duas pistolas calibres 380 e 9mm e um revólver calibre 38 - foram apreendidos, por volta das 21h30 de ontem, com um rapaz, de prenome Francisco, de 30 anos, no interior de uma das residências da Rua Coronel Gonzaga de Carvalho, no Jardim Primavera, região do Limão, na zona norte da capital paulista.