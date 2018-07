Rapaz é procurado por agressão a canguru na Austrália

Autoridades na Austrália estão à procura de um menino que foi filmado espancando um canguru até derrubar o animal. Veja também: Vídeo da BBC No vídeo, que foi publicado na internet, o menino aparece agredindo o animal enquanto os seus amigos riem ao fundo. Ainda não se sabe se o marsupial morreu em decorrência do ataque. Em um apelo ao público por testemunhas, a Sociedade Protetora dos Animais (RSPCA) disse querer "prender, indicar e processar" os culpados. Uma representante da RSPCA afirmou que o animal parece estar confuso no início da filmagem, e pode ter sido maltratado anteriormente ou mesmo atropelado. Durante as filmagens, o rapaz aparece chutando o marsupial com movimentos de artes marciais, antes de puxá-lo para si e golpeá-lo no peito com o joelho. Especialistas afirmam que, normalmente, em uma situação como essa, cangurus tendem a fugir. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.