Rapaz é suspeito de jogar ex-namorada do 3º andar

A queda ocorreu no dia 1º. Nívia sofreu traumatismo craniano, foi operada e teve morte cerebral constatada nesta sexta-feira. Até a noite, Oliveira estava foragido. O relacionamento do casal durou dez meses. Oliveira e Nívia chegaram a planejar o casamento e até procuraram um imóvel para morarem juntos, embora a família dela fosse contra a união, por considerar que o rapaz era excessivamente ciumento. No último domingo, houve uma discussão porque Oliveira reclamou da quantidade de mensagens de boas-festas que Nívia havia recebido de amigos. Ela, então, encerrou o noivado.

Segundo a Polícia Civil, Nívia, que tem uma filha de 2 anos de um relacionamento anterior, passou o réveillon na praia de Itapuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, com amigos e parentes.

Câmeras

Às 5 horas, a jovem voltou a São Gonçalo com um amigo, que a deixou na porta de casa e foi embora. Imagens de câmeras de segurança mostram o ex-noivo de Nívia esperando por ela na porta do imóvel.

Testemunhas contaram à polícia que ele escalou o muro da casa vizinha, entrou na residência e chegou ao terceiro andar. Ali, teria arrombado a porta da varanda e invadido a casa.

A polícia acredita que o rapaz discutiu com Nívia e a agrediu, lançando-a em seguida pela varanda. Ele já havia sido acusado duas vezes de agredir uma outra ex-namorada.

Após a queda, de acordo com o delegado da 73.ª DP (Neves), Jorge Veloso, Oliveira chamou o Corpo de Bombeiros, que resgatou Nívia e a levou ao Hospital Estadual Alberto Torres, na mesma cidade. Ela foi operada, mas nesta sexta-feira sofreu morte cerebral. Após chamar socorro, o homem foi à delegacia, onde registrou ocorrência narrando que a ex-noiva caiu acidentalmente do terraço enquanto estendia roupas.

Em seguida, Oliveira deletou o perfil no site de relacionamentos Facebook e desapareceu. Familiares de Nívia contaram que a mãe dela foi avisada da queda pelo pai do ex-namorado.

Esfaqueada

Na Tijuca, na zona norte do Rio, uma mulher foi esfaqueada por um homem que conseguiu fugir depois do crime, por volta das 10 horas desta sexta-feira (03). Ela aguardava a abertura do Shopping Tijuca quando foi surpreendida pelo agressor, que lhe deu duas facadas, no pescoço e nas costas.

A vítima foi levada para o Hospital Federal do Andaraí, no Andaraí, na zona norte, onde foi atendida e liberada. Testemunhas contaram aos agentes do 6.º Batalhão da PM (Tijuca) que o homem jogou a arma no Rio Maracanã, que corta a avenida de mesmo nome, perto do local do crime.

Nesta sexta-feira (03), policiais tentaram resgatar a arma usada, sem sucesso. Durante a fuga, o criminoso deixou cair uma mochila. O caso é investigado pela 19.º DP (Tijuca), onde a mulher prestou depoimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.