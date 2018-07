Rapaz embriagado mata após discussão em Guarulhos Armado com uma faca e embriagado, Estevam Jefferson Souza Silva, de 25 anos, foi preso, por volta das 23h de ontem, no interior de uma casa no Jardim Afonso, periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. Vizinhos ouviram uma discussão seguida de gritos e chamaram a Polícia Militar. Ao chegar na casa, os policiais encontraram Estevam ainda armado. Ele havia matado, com dois golpes no peito, Antonio Paulo de Resende, de 24 anos, morador do imóvel. Levado ao 4º Distrito Policial da cidade, Jefferson confessou o crime ao delegado Aquiles Martins.