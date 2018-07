Rapaz encontrado em laje no Rio teve morte natural Laércio Hilário da Luz Neto, de 17 anos, que desapareceu de casa, na favela Parque Proletário, na Penha (zona norte do Rio), na noite de 12 de agosto, e foi encontrado morto no dia seguinte na laje de uma casa da favela, foi vítima de cardiopatia dilatada e edema pulmonar, decorrente de um processo patológico. Essa foi a conclusão do laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil do Rio.