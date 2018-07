Rapaz furta banco para ser preso e encontrar pai

Revoltado com as palavras da mãe, que ameaçava abandoná-lo por estar prestes a ter o mesmo destino do pai, Primo saiu de casa prometendo a ela que então seguiria os caminhos do pai, com quem se encontraria no presídio. Ele usou um bloco para quebrar o vidro e entrar na agência do Bradesco da cidade. Retirou R$ 360,00 e um pacote de moedas, com R$ 29,95, de um dos caixas. O alarme soou, mas mesmo assim ele permaneceu na agência. Antes da prisão, a situação quase saiu do controle porque a polícia pensou, em um primeiro momento, que o celular e uma mochila do rapaz pudessem ser explosivos.

No celular estava a namorada de Primo, acompanhando tudo em tempo real. "Ele foi contando tudo para a namorada. Disse que tinha brigado com a mãe", contou Gildavio Rodrigues Moreira, presidente do Conselho Municipal de Segurança de Iacri, que acompanhou o caso. Segundo Moreira, Maurinho nunca teve passagem pela polícia e sempre foi considerado um rapaz educado e trabalhador. "Maurinho sempre foi um exemplo de pessoa, até há pouco tempo trabalhava na igreja da cidade e hoje, numa fábrica de ração de Bastos", disse. "Não sei como pôde fazer uma loucura dessas."

Segundo ele, a mãe de Maurinho, Márcia Roberta Barbosa, contou que nos últimos tempos o filho começou a chegar tarde e a andar com más companhias. Na madrugada desta quarta-feira, ao ver que o filho chegar em casa por volta das 4 horas da madrugada, se revoltou e teve uma discussão áspera com o rapaz. Pelo crime de furto, Maurinho foi levado à Cadeia Pública de Lutécio, de onde deve ser removido nesta quinta-feira, 2, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá, onde seu pai se encontra preso pelo crimes de estelionato e furto.