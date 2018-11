Rapaz morre ao cair de navio cruzeiro em Ilhabela Miguel Broliani, passageiro do navio MSC Orchestra, da empresa MSC Cruzeiros, morreu após cair do 14º andar nas águas do Canal de São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo. O fato ocorreu por volta das 4 horas de ontem. Conforme a Polícia Federal de São Sebastião, que abriu inquérito sobre o caso, Miguel conversava com amigos no deck, onde fica a danceteria da embarcação, e teria caído de costas ao sentar no corrimão. Seus amigos lançaram boias, mas Miguel não esboçou reação, aparentando estar desacordado.