Rapaz morre ao receber descarga elétrica em Goiás Um jovem de 18 anos morreu ontem ao ser atingido por uma descarga elétrica quando falava ao celular, em Bonfinópolis, a 35 quilômetros de Goiânia (GO). Eric Henrique de Oliveira Rodrigues recebeu uma descarga elétrica quando foi atender o celular que estava conectado à tomada elétrica para carregar a bateria. No momento do acidente, por volta das 21h30, chovia muito na cidade. Após o incidente, ainda com vida, ele foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. "Estamos muito chocados com tudo isso. O raio lançou o corpo do Eric pra longe", disse hoje Érika Assis, amiga da família. Antonio Rodrigues, pai do rapaz, disse que os amigos e parentes estavam reunidos com Eric, a mulher dele e a filha de um ano e dois meses, numa chácara da família para participar da ceia de Natal De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Anápolis, que foi acionado pela família, a descarga elétrica arremessou o corpo do rapaz a uma distância superior a dois metros. Segundo o capitão Monteiro, da Defesa Civil de Goiás, "não são raros os casos" como o de Eric. "Estes não ocorrem somente em áreas rurais, mas também nas cidades", disse o militar.