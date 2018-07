Rapaz morre após ser baleado no Parque do Ibirapuera Um rapaz de 22 anos morreu hoje após ser baleado no Portão 10 do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A vítima, que foi alvejada no rosto, no peito e no pescoço, chegou a ser socorrida no Hospital São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. Um acusado de efetuar os disparos, que não teve o nome revelado, foi preso e encaminhado ao 36º Distrito Policial, do Paraíso, onde o caso deve ser registrado.