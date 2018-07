Rapaz morre após ser baleado por policiais no Rio O adolescente Marcelo Silva Damasceno, de 16 anos, morreu após ser baleado por policiais na tarde de ontem no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. De acordo com o comandante do Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais, capitão Leonardo Zuma, o rapaz foi flagrado armado com uma submetralhadora Uzi e apontou a arma para os policiais que atiraram. Os moradores afirmam que Damasceno foi executado. Uma festa programada para a virada do ano na comunidade foi suspensa. Em julho do ano passado, durante uma ocupação do Exército na Providência, três rapazes morreram após serem entregues por militares a traficantes do Morro da Mineira, no Catumbi, zona norte.