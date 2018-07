Rapaz morre e 2 jovens ficam feridos em tiroteio com PM

Um rapaz de 19 anos morreu e outros dois jovens, entre eles uma adolescente de 15 anos, ficaram feridos após uma tentativa de abordagem da Polícia Militar no Morro da Nova Cintra, em Santos, no litoral paulista, na madrugada desta quinta-feira. A Corregedoria da Polícia Militar autuou os quatro policiais que participaram da ocorrência.

Por volta de 0h30 desta quinta-feira, segundo informações do Boletim de Ocorrência, duas viaturas da Polícia Militar, com quatro agentes no total, tentaram abordar um Gol prata na região do Morro da Nova Cintra. Segundo a polícia, o carro tentou ultrapassar a barreira e começou troca de tiros. Em depoimento, os PMs afirmam que tiros começaram a ser disparados de dentro do carro em direção à barreira policial, que reagiu.

No tiroteio, Bruno Vicente de Govea e Viana, de 19 anos, que estava no banco de trás do carro, foi atingido e morreu. Outro passageiro, Felipe de Sousa Figueira, de 20 anos, também foi baleado, assim como uma adolescente de 15 anos, que estava sentada no banco da frente.

O condutor do Gol, José Luiz Lima da Costa, de 28 anos, saiu do veículo e se rendeu junto com os demais ocupantes do carro, outra adolescente, de 16 anos, e Aelson Fonseca Borges, de 26. Dentro do veículo foram encontrados um revolver calibre .22, com três projéteis disparados, e uma arma de brinquedo, segundo os policiais que participaram da ação.

A ocorrência foi primeiramente registrada na seccional de plantão, mas nesta manhã foi para o 1º Distrito Policial de Santos, que cobre a área onde os crimes aconteceram. O delegado titular do DP, Alexandre Galante Alencar Aranha, afirma que a Corregedoria da Polícia Militar já tinha autuado os quatro policiais por volta das 14h desta quinta.

"A Corregedoria entendeu que houve irregularidades na ação, mas ainda não tenho os dados das autuações, acredito que eles devem responder por homicídio", diz Aranha.

O delegado conta ainda que, em depoimentos, os ocupantes do carro que não ficaram feridos assumiram terem empreendido fuga da viatura porque o condutor do carro não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Mas o grupo nega a posse da arma que foi encontrada pela polícia no interior do carro.