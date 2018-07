Rapaz morre no RJ com suspeita de dengue hemorrágica

Um rapaz morreu com suspeita de dengue hemorrágica na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, região Metropolitana do Rio. O jovem Alex Francoso Fernandes foi internado no hospital municipal na sexta-feira, mas não resistiu e morreu. Uma amostra do sangue do rapaz foi enviada ao Hospital do Caju, no Rio de Janeiro, onde a verdadeira causa da morte será investigada. O resultado do exame deve sair no prazo de sete dias. A secretaria de Saúde de Duque de Caxias informou também que enviou ao bairro onde o adolescente morava uma equipe para combater possíveis focos da doença, mas o local não apresentava perigo.