Rapaz provoca a polícia em vídeo e é preso Um rapaz foi preso hoje após publicar um vídeo na internet no qual fazia apologia ao crime e afirmava "pode vim policinha, pode vim". Segundo a Polícia Militar, o rapaz disse ainda: "tamo preparado para a guerra". A PM de Taubaté, no interior do Estado de São Paulo, onde ocorreu o fato, tomou conhecimento do vídeo no início da semana passada. Por meio de um mandado de busca e apreensão, os agentes prenderam o rapaz. Em sua residência, foram apreendidos ainda 22 pedras de crack e um computador. Ele já havia cumprido pena de cinco anos por roubo. O infrator foi levado ao Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. Segundo a PM, o vídeo não está mais disponível na internet.