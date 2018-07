Rapaz rouba viatura da PM no Guarujá, litoral paulista Um rapaz furtou hoje pela manhã uma viatura da Polícia Militar na Avenida Santos Dumont, no Guarujá, litoral de São Paulo. NO momento do furto o carro estava estacionado em frente a um supermercado. Um dos policiais usou uma moto de uma das pessoas que estavam no local para perseguir o rapaz, que não obedeceu à ordem do policial para que parasse e acabou sendo baleado. Segundo a PM, ele foi socorrido ao Pronto Socorro de São Vicente e não corre risco de morte. Foi aberto um inquérito policial para apurar a conduta dos policiais e do infrator.