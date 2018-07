Rapaz salvo pela reportagem do 'Estado' recebe ameaça

Acusado de furtar uma academia de paintball, Silva foi amarrado e espancado por três homens que, segundo ele, pretendiam matá-lo e jogar o corpo no Rio Paraíba do Sul. O jornal O Estado de S. Paulo fazia reportagem sobre as condições do rio quando a vítima correu pedindo socorro. Os agressores ficaram assustados.

O delegado Wilson Estevão de Moraes determinou urgência na investigação. As fotos publicadas pelo jornal, que mostram a vítima em poder dos agressores, foram anexadas ao inquérito e serão usadas na identificação dos suspeitos.

Segundo a polícia, os responsáveis pela academia não registraram queixa de furto ou roubo no local, o que reforça a hipótese de que pretendiam resolver o caso por conta própria. O reciclador negou envolvimento no suposto furto. Silva não tem antecedentes criminais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.