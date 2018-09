Rapaz se entrega após manter reféns Um rapaz, identificado como José Rodrigues Pereira, de 23 anos, manteve reféns, durante três horas, a própria esposa, Vera Lúcia Ferreira do Nascimento, de 43 anos, e duas enteadas, uma de 7 e outra de 13 anos, em Santana de Parnaíba, na Grande SP. Segundo a polícia, José Rodrigues, após discutir com Vera, saiu de casa e, por volta da 1h desta madrugada, ao retornar, bêbado, discutiu novamente com ela, armando-se com uma faca. Outras duas filhas de Vera conseguiram deixar o imóvel, mas a mulher e as duas meninas ficaram retidas e sob ameaça de Rodrigues. PMs do 20º Batalhão isolaram a área e entraram em contado com o Grupo de Ações Táticas e Especiais (GATE), mas não foi necessária a intervenção do grupo especializado. Às 4h, o rapaz, que já havia liberado uma das meninas, se entregou.