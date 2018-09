Rapaz se suicida após balear namorada e 'sogra' em SP

Alessandro, que já havia sido preso por porte ilegal de arma, foi até a casa de Sara e iniciou uma discussão por volta da meia-noite e meia, de acordo com a polícia. A mãe da garota interveio. O rapaz, então, sacou um revólver calibre 22 e atirou - a bala pegou de raspão na cabeça da mãe e atingiu a cabeça de Sara. Após ver as duas feridas, Alessandro teria atirado na própria cabeça.

O rapaz chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A garota, ferida com gravidade, foi levada para o hospital São Luiz Gonzaga e transferida para o hospital do Mandaqui. Sua mãe segue internada em estado estável no hospital São Luiz Gonzaga. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial (DP), do Jaçanã.