Rapaz tenta salvar amigo e os dois morrem afogados em Sorocaba Dois jovens morreram afogados na manhã deste domingo, 11, em uma represa do bairro Iporanga, na zona norte de Sorocaba. Eles faziam parte de um grupo de dez amigos que foram ao local para se refrescar do forte calor. De acordo com testemunhas, Alex Souza Brasil, de 19 anos, afastou-se do grupo que estava na parte mais rasa do reservatório usando um pedaço de isopor como boia, mas o artefato virou e ele começou a se afogar. Outro jovem, Henrique Reis Lima, de 22 anos, nadou em sua direção tentando salvar o amigo. Os dois acabaram afundando.