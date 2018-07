Rapazes confessam agressão, mas negam homofobia Dois rapazes, de 25 e 20 anos, confessaram à Polícia Civil de São João da Boa Vista (SP) terem agredido pai e filho durante exposição agropecuária no município. Um autônomo de 42 anos teve parte da orelha arrancada durante a briga e seu filho sofreu lesões leves. Segundo a vítima, morador da cidade vizinha de Vargem Grande do Sul, o motivo da confusão foi ele e seu filho terem sido confundidos com homossexuais. Os rapazes, funcionários de uma serralheria no município, negaram que o motivo da briga tenha sido preconceito.