Rápido no gatilho

Com a legislação sobre o controle de armas de fogo, o presidente americano, Barack Obama, jogou novamente no colo do Congresso uma série de propostas que já começam o jogo no campo de defesa do adversário.

É o novo estilo de Obama, diz o correspondente da BBC Brasil em Washington, Pablo Uchoa. No primeiro mandato, o presidente foi acusado de "negociar demais consigo mesmo", tentar buscar meio-termos para agradar aos adversários e assim sair das negociações com menos do que podia.

A reeleição de novembro passado funcionou como um chacoalhão para Obama adotar um pulso mais firme no novo mandato, mas o massacre de Newtown é que foi o "tapa na cara".