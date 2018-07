Raposa-do-campo é capturada em zona urbana em São José do Rio Preto

Soldados do Corpo de Bombeiros tiveram dificuldades para resgatar nesta quarta-feira, 22, uma raposa-do-campo que surgiu na zona urbana de São José do Rio Preto (SP). O animal se refugiu no quintal de uma casa do Jardim Maria Lucia, na zona norte da cidade. Os bombeiros foram chamados por uma moradora que telefonou para dizer que havia ''um cachorro estranho'' no quintal de sua casa.

Populares se aglomeraram para acompanhar os bombeiros que tiveram muitas dificuldades para capturar o animal. "O animal é muito arisco, rápido demais e não se deixa capturar facilmente", disse o soldado Araújo, da Polícia Ambiental. Segundo ele, a raposa não apresentava qualquer ferimento e por isso não precisou passar por atendimento de veterinários.

O animal, que aparentava ser jovem, foi solto no final da tarde numa mata protegida próxima de Rio Preto. De acordo com a Polícia Ambiental, a raposa pode ter se perdido da família quando procurava comida para se alimentar. Ela é carnívora, mas se alimenta geralmente de insetos. Vive nos campos e cerrado e é encontrada no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. É considerada um dos menores cachorros selvagens, e não passa de 60 centímetros de comprimento (fora a calda) com peso variando entre 2,7 e 4 quilos.