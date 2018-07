Raposa: grupo de índios é o primeiro a entrar no STF Um grupo de 10 índios, em traje típico, foi o primeiro a entrar no plenário do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da legalidade da demarcação contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. A fila continua do lado de fora do STF, onde seguranças estão permitindo a entrada, pouco a pouco, de jornalistas, parlamentares e populares. Além de seguranças do STF, agentes da Polícia Federal também foram deslocados para o tribunal. O deputado Eduardo Valverde (PT-RO) e o senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) furaram a fila, com a concordância do cerimonial do Supremo, sob a alegação de que tinham lugar marcado. Um telão na entrada do tribunal permitirá o acompanhamento do julgamento, do lado de fora do plenário.