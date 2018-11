Raposo amanhece com bloqueio e congestionamento

Além dos cotidianos trechos de lentidão no sentido capital entre o km 21, na saída do Rodoanel, em Cotia, até o km 10, na chegada a São Paulo, um bloqueio total da via no km 26,5, no sentido capital, em Cotia, para içamento de viga de passarela, causava, às 6h25, cerca de 6 quilômetros de lentidão.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o desvio é feito por uma via lateral à pista principal. No sentido interior, duas faixas também estão bloqueadas, mas não havia registro de congestionamento.