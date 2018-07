Raposo e Imigrantes são melhores opções nesta 2ª A chegada à São Paulo tem problemas desde a rodovia Régis Bittencourt nesta segunda-feira, 29. Um acidente entre três carros na faixa da esquerda parou o trânsito entre as cidades de Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Às 08h45, o congestionamento era do km 285 ao km 280. Na entrada pela Castello Branco as filas vão do km 31 ao km 25. A Bandeirantes no sentido capital fica congestionada do km 18 ao 13 e a Anhanguera, do km 24 ao 20. A Anchieta também apresenta lentidão do km 13 ao 10, pelo excesso de veículos no acesso à cidade.