Raposo Tavares tem tráfego lento entre Cotia e SP O tráfego de Cotia a São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, está praticamente parado entre os quilômetros 15 e 13,5, no sentido capital, desde às 10h00. Foram fechadas duas faixas devido a poda de árvore e corte de grama. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a expectativa é que as duas faixas sejam reabertas até as 11h30.