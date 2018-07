Raposo Tavares terá trecho interditado a partir de sábado

O retorno na saída do km 99 da Raposo Tavares, no sentido capital, será interditado a partir deste sábado. A ViaOeste, concessionária responsável pela rodovia, iniciará a implantação de dispositivos de drenagem na pista e o bloqueio deve durar cerca de 10 dias. Com a obra, os motoristas que desejam retornar ou seguir para Sorocaba devem utilizar o retorno localizado na Avenida 31 de Março, próximo à entrada da Votorantim. A concessionária pede aos motoristas que redobrem a atenção neste ponto da rodovia para evitar acidentes.