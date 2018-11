Raposo terá 11 radares a partir de segunda-feira A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) terá 11 radares a partir de segunda-feira no trecho entre Ourinhos e Presidente Epitácio, no oeste paulista. Desse total, cinco serão fixos e seis, móveis. Os radares móveis serão operados pela Polícia Rodoviária em seis pontos da estrada, três na região de Presidente Prudente. Autorizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os radares foram comprados e instalados pela Cart (Concessionária Auto-Raposo Tavares), empresa que administra a rodovia no trecho do oeste paulista.