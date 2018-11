Raro eclipse da Lua encanta milhões

Milhares de pessoas observaram o primeiro eclipse total da Lua em três anos.

O eclipse começou por volta das 4h da manhã, hora de Brasília, e pôde ser observado no Brasil.

O fenômeno coincidiu com o solstício de inverno (dia do ano em que a noite é mais longa) do hemisfério norte, fato que não ocorria há cerca de 400 anos.

Durante um eclipse lunar total, a lua cheia passa inteiramente pela sombra criada pelo nosso planeta, bloqueando a luz solar que normalmente ilumina a lua.